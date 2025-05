Menowin Fröhlich & Melody Haase: Liebes-Wirrwarr nach neuem Video

Menowin Fröhlich (37) und seine Ehefrau Senay haben sich vor kurzem getrennt. Der Ex-DSDS-Star wirft seiner Verflossenen vor, ihn belogen und betrogen zu haben. Ein Kind von Traurigkeit ist er jedoch nicht, denn in seiner Instagram-Story ist zu sehen, wie er bereits die Hand einer neuen Frau hält. Viele Fans vermuten, dass es sich dabei um Melody Haase (31) handeln muss, die aus ihren Gefühlen für den Sänger kein Geheimnis macht. Doch ist etwas an der Sache dran?