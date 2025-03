Mette-Marit & Haakon: Scheidung aus Liebe?

Es kann so nicht weitergehen! Mette-Marit (51) soll eines Tages an der Seite von Haakon (51) als Königin von Norwegen repräsentieren. Doch der Skandal um ihren unehelichen Sohn Marius Borg Høiby (28) wächst sich zu einer echten Krise aus. Der Rückhalt im Volk schwindet, die Monarchie gerät ins Wanken. Will Mette verhindern, dass alles ins Verderben stürzt, muss sie handeln. Ist eine Scheidung aus Liebe der letzte Ausweg?