Micaela Schäfer: Gesichts-Tattoo! Sie zeigt ihren neuen Look

Was ihr Freund Adriano Hess wohl von dem neuen Look hält? Im vergangenen Jahr verriet Mica gegenüber RTL, dass ihr Liebster ein Problem mit ihrer Freizügigkeit habe. Verglichen mit ihren Nackt-Auftritten sind die Sommersprossen aber eher harmlos. Außerdem dürfte dem Restaurantbesitzer ja schon vom ersten Moment an klar gewesen sein, dass Micaela ein Fan von Beauty-Eingriffen ist. Und wie man sie kennt, dürfte das auch nicht die letzte Behandlung gewesen sein, der sie sich unterziehen wird...