Micaela Schäfer: Unerwartete Baby-News!

Wer an Micaela Schäfer denkt, denkt definitiv an vieles, außer an ein Baby. Dies könne sich jetzt jedoch ändern! Wie Micaela Schäfer nun in einer überraschenden Beichte verrät, scheint bei ihre eine Schwangerschaft gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, wie viele Fans vielleicht vermuten...

Micaela Schäfer: Nachwuchsplanung

Seit zwei Jahren sind Micaela Schäfer und Felix Steiner ein absolutes Traumpaar. Immer wieder können die beiden ihre Fans bei gemeinsamen Auftritten von sich begeistern. Die Liebe der beiden scheint dabei sogar so groß zu sein, dass Felix seine Heimat Österreich verließ und zu Micaela nach Berlin zog. Doch wie sieht es mit der Baby-Planung aus? Wie Micaela verrät, sei Felix schon jetzt im absoluten Baby-Fieber. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Mein Freund würde am liebsten jetzt direkt schon ein Kind haben. Der hat gesagt: 'Ach, wollen wir nicht jetzt direkt ein Kind machen?'" Ehrliche Worte, die zeigen: Felix will ein Kind mit Micaela. Doch was denkt das Model darüber?

Micaela Schäfer: Bereit für ein Baby?

Obwohl Felix am liebsten schon jetzt ein Baby hätte, schließt Micaela eine Schwangerschaft vorerst aus. So fügt sie hinzu, dass sie momentan noch überhaupt keine Lust auf ein Baby hat. Ihre Fans und Felix müssen sich somit also noch etwas gedulden, bevor sie eine hochschwangere Micaela bewundern dürfen...