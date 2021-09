Michael Constantine: Der Schauspieler ist tot

Große Trauer in der Filmwelt um Michael Constantine: Der Schauspieler verstarb im Alter von 94 Jahren. Laut Angaben seiner Familie ist er in seinem Haus in Pennsylvania am 31. August 2021 gestorben. Im Kreise seiner Familie sei er friedlich eingeschlafen. Seine Angehörigen teilten außerdem mit, dass er einem natürlichem Tode gestorben sei.