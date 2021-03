Michael Gudinski: Große Trauer um die australische Musik-Legende

Auch Paul McCartney findet auf Twitter deutliche Worte: "Michael war so ein toller Typ und hat sich immer so gut um uns gekümmert, wenn wir durch Australien getourt sind. Jeder in der Band und der Crew hat ihn geliebt und respektiert und wir werden uns mit großer Zuneigung an ihn erinnern."

Ed Sheeran teilt auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich und Michael, auf dem sich die beiden am Strand umarmen. "Ich werde dich vermissen, Kumpel", schreibt er zu dem rührenden Schnappschuss.