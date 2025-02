Michael Holderbusch: "Supertalent"-Finalist stirbt mit 45 Jahren! Was zur Todesursache bekannt ist

Die Nachricht von Holderbuschs Tod löste große Bestürzung aus. Besonders emotionale Worte findet sein Musikerkollege Mike Gerhold, der sich in einem Nachruf an den Verstorbenen erinnert: "Du hast jeden Raum mit deiner Art zum Leuchten gebracht, selbst wenn es das ein oder andere Mal in dir selbst ganz anders aussah." Auch Michael Hirte verabschiedet sich mit rührenden Worten: "Lieber Holdi, wir werden dich niemals vergessen! Mach’s gut!"

Zahlreiche Fans drückten in den sozialen Medien ihre Trauer aus. Unter einem seiner letzten Facebook-Posts heißt es: "Lieber Micha, gute Reise! Hoffe, es geht dir da besser, wo du jetzt bist." Ein anderer schreibt: "Unglaublich und völlig geschockt. Danke für unvergessliche Momente. Ruhe in Frieden, Michi."