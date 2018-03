Michael Patrick Kelly: Traurige Neuigkeiten!

Das muss definitiv ein Schock für Michael Patrick Kelly gewesen sein. Während er in den 1990er mit seiner Familie als "Kelly Family" riesen Erfolge feierte, scheint von seinem Ruhm nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Doch damit nicht genug. Es geht mittlerweile sogar soweit, dass der Star einige Demütigungen aus der Öffentlichkeit ertragen muss.

Angelo Kelly: Schockierendes Pleite-Geständnis

Michael Patrick Kelly kann nicht an alten Ruhm anknüpfen

In den 1990er kannte so gut wie jeder die "Kelly Family". Die musikalische Familie feierte mit ihren Hits einen Erfolg nach dem anderen. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein. Nachdem sich die Familie trennte, probierten einige Geschwister eine Solo-Karriere zu starten. So auch Michael. Allerdings konnte er dabei nicht mehr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Dies zeigte sich auch anhand der jüngsten Ereignisse.

Michael Patrick Kelly: Er wird nicht erkannt

Auf Grund seines ehemaligen Erfolges, sollte Michael Patrick Kelly seinem Kollegen Mark Forster bei "The Voice Kids" ein wenig unter die Arme greifen. Allerdings konnten die singenden Kinder mit dem drittjüngsten Kelly-Family Mitglied nicht viel anfangen. Sie erkannten das ehemalige Teenie-Idol noch nicht einmal. Erst als Mark Klarheit verschaffte und erklärte: "Euer Fahrer ist einer der größten Stars. Kennt ihr die Kelly Family nicht? Das ist Michael Patrick Kelly", zeigten sich die Teenies sichtlich geschockt. Demütig probierten sie, sich aus ihrer brenzligen Situation zu befreien.

Was Michael Patrick Kelly darüber dachte, ist nicht bekannt. Ist zu hoffen, dass er das Ganze nicht allzu persönlich nahm...