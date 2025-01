Michael Schanze: Diese Frau trocknet seine Tränen

Doch nicht jeder Tag ist ein guter Tag. An manchen muss Michael Schanze mit sich kämpfen, um positiv zu bleiben. "Ich weiß, dass die Gefahr besteht, dass ich doch aufgebe. Ich kämpfe jeden Tag dagegen an. Denn ich bin der festen Überzeugung, man kann sich auch selbst aufs Gleis setzen. Das hat mir meine Mutter vorgelebt. Und man kann sich konditionieren. Was die Seele angeht." Und wenn es mal nicht so gut klappt, hat Michael Schanze gute Freunde, die an seiner Seite stehen.

Und er hat Bettina. Die seine Hand hält, wenn er es braucht. Und nicht nur Freunde sind da, auch die Familie kümmert sich. Auch wenn es nicht immer einfach ist… "Der eine Sohn lebt in Amerika mit seiner Familie. Der andere in Hamburg. Mein Sohn Florian lebt mit seiner Familie in München, wir sehen uns oft am Sonn tag, da hilft er mir ein bisschen. Bei Büroarbeit, weil ich da sehr, sehr, sehr große Defizite habe. Und mein Bruder, der lebt nicht sehr weit von mir entfernt, so 50, 60 Kilometer. Aber wir sind miteinander telefonisch verbunden. Also ich habe die Familie um mich rum." Michael Schanze ist nicht allein mit der Trauer. Manchmal spürt er, wie eine andere Hand die seine hält. Deshalb schafft er es langsam zurück ins Leben. Sein Wunsch für das neue Jahr: "Gesundheit!"