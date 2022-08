Michael Schumacher 9 Jahre nach dem Unfall: Die Erinnerung verblasst

Zwar fand wieder ein Fußball-Benefizspiel zu Gunsten seiner Stiftung statt, doch die Strahlkraft seines Namens zieht nicht mehr wie früher. Schmerzlich für seinen Sohn Mick (23). Der steht gerade auf der Schattenseite des Lebens. Sein Rennstall hat die Vertragsgespräche mit dem Formel-1-Piloten vorerst auf Eis gelegt. Ob er 2023 noch Rennen fahren wird, steht in den Sternen. Schumi-Freund Hans-Joachim Struck (71) bringt es auf den Punkt: "Ein Jahr lang nicht in der Formel 1 zu fahren, wäre tödlich." Zu allem Unglück über das nahende Karriere-Aus von Mick scheinen die Geschäfte mit den Schumi-Fan-Artikeln ins Stocken zu geraten. Sie werden gerade bis zu 70 Prozent unter Wert verramscht. Das Andenken an Schumi: Hat seine Familie aufgegeben? Eine bittere Entscheidung.

Sicherlich ist das alles für Corinna Schumacher (53) schmerzlich. Ihrem Filius kann sie nur tröstend zur Seite stehen. Helfen könnte nur Papa Michael. Ein Anruf von ihm bei Ferrari oder anderen würde wahrscheinlich genügen, damit Mick im Rennzirkus bleibt. Doch ist Schumi dazu in der Lage? Wir wissen es nicht Alles hat ein Ende. Für Corinna scheint die Zeit gekommen, sich endlich auch für ihre eigene Zukunft starkzumachen. "Keep fighting", Michaels Wahlspruch, bleibt wohl aber immer in ihrem Herzen.