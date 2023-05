Michael Schumacher: Chancenlose! Überraschendes Statement sorgt für Aufruhr

Erst kürzlich hat sich James Allison, der Technische Direktor von Mercedes auf Michael Schumachers Seite gestellt. Er ist der Meinung, dass Schumi im direkten Vergleich schneller wäre. Peter Windsor ist da allerdings anderer Meinung! Er ist zwar der Meinung, dass auch Ingenieure ein Recht auf ihre Meinung haben, aber "die meisten Meinungen basieren auf Gesprächen mit den Fahrern in den Nachbesprechungen oder im Auto, auf Rundenzeiten, der Qualität des Händedrucks und darauf, wie es beim Abendessen mit denen ist, nur sehr wenige basieren darauf, den Fahrer auf der Strecke zu beobachten und zu sehen, was er tut", so der Experte.

"Für mich gibt es absolut keine Möglichkeit, dass Michael Schumacher in seiner besten Zeit auf eine Runde schneller war als Lewis Hamilton in seiner Glanz-Zeit, auf keinen Fall", so der 71-Jährige.

Auch interessant:

Jetzt packt Michaels Familie aus! Was sie zu sagen hat? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: