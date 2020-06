Michael Schumacher: Die Ärzte haben es geschafft!

Es herrscht schon wieder geschäftiges Treiben an der Rennstrecke. Die Fahrer fiebern dem Saisonbeginn der Formel-1 Anfang Juli entgegen. Dazu mischt sich die freudige Erwartung, einen alten Bekannten bald wieder in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen: Michael Schumacher (51)! Denn in einem Interview verbreitet sein Ex-Teamgefährte Felipe Massa (39) Hoffnung: „Ich weiß, wie es ihm geht.“ Und enthüllt eine sensationelle Neuigkeit! Michael Schumacher scheint mittlerweile immer mehr Freunde zu Hause auf seinem Anwesen in Gland zu empfangen.

Neben Ross Brawn (65) und Jean Todt (74) nun also auch Felipe Massa. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Schumacher nach seinem Unfall in seiner Schweizer Heimat besuchen durften. Der Brasilianer pflegte immer einen guten Draht zu ihm. Gegenüber „Fox Sports“ sagte er: „Ich träume und bete jeden Tag, dass es ihm besser geht und dass er wieder an der Strecke auftauchen kann – besonders da sein Sohn Mick jetzt fährt. Ich bete, dass es eines Tages passieren wird.“