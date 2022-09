Michael Schumacher: "Er trank Bacardi-Cola bis frühmorgens" - ein Freund bricht sein Schweigen

Michael Schumachers Ex-Manager hatte ihm Ende der 80er den Einstieg in die Formel 1 ermöglicht. Jahrelang verband die beiden Männer eine enge Freundschaft. Gern erinnert sich Willi Weber an ihre sportlichen Erfolge - zum Beispiel an Schumis ersten WM-Sieg mit Ferrari. "Ganz Italien, und natürlich auch das Team, feierte und trank bis frühmorgens. Michael trank so viel Bacardi-Cola, dass er vollkommen dicht war", so der ehemalige Wegbegleiter gegenüber "Stern".