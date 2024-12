Michael Schumacher: Erpresser entschuldigen sich! "Ich stehe dafür gerade"

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, handelte es sich bei dem Erpressermaterial nicht nur um 900 Bilder und ca. 600 Videos der Familie, sondern auch um die digitalisierte Krankenakte des Formel 1-Stars!

Der Hauptangeklagte erklärte, dass er zwei Festplatten voll Material von dem Mitangeklagten bekommen hatte - der wiederum soll diese von einer Krankenschwester haben. Der habe ihm gesagt, dass er das Material von einer Krankenschwester habe. "Ich wollte es denen zurückgeben. Ich dachte, ich könnte mit der Geschichte ein bisschen Geld verdienen. Die Summe sollte durch drei geteilt werden. Zwischen 10 und 15 (Millionen Euro) sollten es sein. Ich habe dann direkt 15 genommen", so der Erpresser. Er habe die Dateien dann runtergeladen und vervielfältigt. "Meinen Sohn habe ich gebeten, eine E-Mail-Adresse zu erstellen, die nicht rückverfolgbar ist."

Und auch der Sohn zeigt heute Reue! "Ich sehe meinen Fehler ein", erklärt der 30-Jährige.

Wie der Prozess ausgehen wird, bleibt noch offen. Auch die Frage, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Corinna Schumacher hat bewusst Nebenklage eingereicht, um den Prozess beeinflussen zu können. So kann sie beispielsweise verhindern, dass Informationen zum Gesundheitszustand ihres Mannes an die Öffentlichkeit gelangen. "Die Daten, die hier abgegriffen wurden, sind außerordentlich sensibel. Die Familie Schumacher hat ein großes öffentliches Interesse daran, den Gesundheitszustand von Herrn Michael Schumacher nicht zu offenbaren. Die Daten, die wir aufgefunden haben, geben erheblichen Aufschluss über genau diese Situation", so der der zuständige Oberstaatsanwalt vor Prozessbeginn.

