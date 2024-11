Michael Schumacher: Herzzerreißend! Seine letzte, große Erinnerung wird versteigert

Bis zum 19. November können die Fans auf den letzten Ferrari von Michael Schumacher bieten - zumindest, wer es sich leisten kann! Das Auktionshaus RM Sotheby's bringt den Ferrari 248 F1 unter den Hammer. Mit ihm fuhr Schumi seine letzte Saison 2006 (bevor er 2010 sein Comeback feierte). Mit dem Gefährt holte er fünf Grand-Prix-Siege, darunter auch seinen letzten Sieg auf dem Hockenheimring. Zwar konnte Michael Schumacher mit dem Wagen keinen Weltmeistertitel holen, trotzdem ist der rote Blitz eine Legende - ebenso wie der Fahrer.

Da ist es nicht verwunderlich, dass natürlich ein Gebot in Millionenhöhe erwartet wird! Zuletzt ging beispielsweise ein Ferrari von Schumacher aus dem Jahr 2003 für sagenhafte 15 Millionen Euro weg. Der Ferrari 248 F1 könnte diesen Preis jetzt noch überbieten. Man muss eben nur das nötige Kleingeld haben. Doch die Versteigerung macht viele Fans sicher auch traurig. Seit seinem Skiunfall 2013 hat man Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen - und wahrscheinlich wird man das in Zukunft auch nicht mehr. Mit der Versteigerung wird auch ein Teil der legendären Geschichte des Ausnahmesportlers verkauft ...

Corinna Schumacher: Sie verkauft Michaels kostbarste Schätze! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: