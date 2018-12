Michael Schumacher: Jaa, er ist über den Berg! Alle Fakten!

Reddit this

Mit Champagner werden die beiden Silvester wohl noch nicht anstoßen können, aber das dürfte Corinna und die beiden gemeinsamen Kinder Mick und Gina Maria nicht daran hindern, auf das Wohl von zu trinken. Denn fast fünf Jahre nach dem folgenschweren Skiunfall des Rennfahrers gibt es für die Familie Zuversicht, dass sich das Schicksal gewendet hat: Das Schumacher-Kleeblatt findet zu alter Stärke zurück.

Wie geht es Michael Schumacher?

Michael Schumacher: Das sind die Fakten

Schädelhirntrauma, wochenlagen Koma: Warum beflügelt die Familie so ein fester Glaube, dass der Vater, der Ehemann, alles gut übersteht? Dass er über den Berg ist, lässt sich auch an den Aussagen zu seinem Gesundheitszustand ablesen. Das Protokoll seiner Genesung: "Michael macht Fortschritte auf seinem Weg. Er zeigt Momente des Bewusstseins und des Erwachens", sagte seine Managerin Sabine Kehm im April 2014. "Wir stehen ihm bei seinem langen und schweren Kampf zur Seite."

Sabine Kehm im Mai 2015: "Wir sind froh, weiter sagen zu können, dass er Fortschritte macht, und wir bleiben zuversichtlich."

Auch Schumis Freunde machen Hoffnung

Michael Schumachers Vertrauter Ross Brawn erklärte im November 2016: "Es gibt ermutigende Anzeichen und wir beten alle, dass wir mehr davon zu sehen bekommen."

Dritter Januar 2018: Tochter Gina Maria meldete sich via zum Geburtstag ihres Vaters zu Wort: "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Papa aller Zeiten. Wir lieben dich!" Zu dem Eintrg postete die Westernreiterin noch zuversichtlich: "keep fighting" - kämpfe weiter!

Die besten Ärzte stehen ihm bei

Zusammengefasst sind es Fakten, die positiv stimmen. Natürlich wird Michael Schumacher noch nicht nächste Woche an seinem Hochzeitstag mit Corinna Walzer tanzen können. Doch solange es noch Hoffnung gibt, wird die Familie niemals aufgeben. Schließlich kümmert sich ein Team von Ärzten, Krankenschwestern und Therapeuten um Michael Schumacher auf seinem Anwesen am Genfer See. Ganz zu schweigen von Corinna Schumacher - für ihre Liebe versetzt sie Berge.