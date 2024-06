Michael Schumacher: Neue Hiobsbotschaft! Jetzt muss die Familie wieder zittern

Man kann sich kaum vorstellen, was Familie Schumacher derzeit durchmachen muss. Zwei Männer sollen Michael Schumacher (55) und seine Liebsten erpresst haben. Wie "Bild" berichtet, sollen die sie versucht haben, so an einen Millionenbetrag zu kommen. Mittlerweile wurden die beiden verhaftet. "Wir ermitteln in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten, haben in diesem Fall Haftbefehle vollstreckt. Weitere Informationen können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen", erklärt Wolf-Tilman Baumert, Sprecher der Staatsanwaltschaft, dem Blatt. Die Männer sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.