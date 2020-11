Michael Wendler: Aus und vorbei! Jetzt ist es offiziell

Im Interview mit der "BILD"-Zeitung wird Markus noch deutlicher. "Seitdem Michael den Telegram-Kanal wieder geöffnet hat, habe ich ihn von einer kompletten Sendepause in der Öffentlichkeit überzeugen wollen. Alles andere macht keinen Sinn. Das wollte er nicht. Stattdessen wurde es immer schlimmer – und er hat sogar alle anderen Künstler angegriffen und behauptet, die Krankenhäuser seien leer", so der Manager. "Das hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht." Es seien noch weitere Dinge vorgefallen, die er aber nicht in der Öffentlichkeit tragen will.