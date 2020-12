Michael Wendler: Drama vor der Familienvilla! Auf diesen Bildern zeigt er sein wahres Gesicht!

Denn jetzt stand auf einmal Besuch aus Deutschland vor der Tür: Sein alter Kumpel Timo Berger hatte sich auf den Weg nach Cape Coral gemacht, um mit Michael über dessen Schulden von rund 30 000 Euro zu sprechen! Die hatte ihm sein Buddy für Flüge und Hotelübernachtungen ausgelegt, ihm sogar die geplante Hochzeit in Las Vegas organisiert! Die ist zwar geplatzt – doch Berger hat trotzdem keinen Cent wiedergesehen. Zeit also, mal persönlich nachzuhaken. Tatsächlich kreuzte der Wendler in seinem Auto auf, während Berger vor der Tür stand. Doch dann der Schock: "Er fuhr einfach an mir vorbei in die Garage, ließ das Tor runter. Ich sah die Angst in seinem Gesicht, er versteckte sich im Haus", so Berger im Gespräch mit InTouch. Er klingelte noch mal, doch nichts rührte sich. Erst als er wieder bei seinem Auto stand, öffnete sich die Tür: Der Wendler schickte seine Tochter Adeline (18) raus, um zu checken, ob die Luft rein ist. Er selbst spähte nur aus dem Türspalt. Was für eine feige Aktion!