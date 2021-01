Michael Wendler: DSDS-Abbruch? Jetzt geht es RTL an den Kragen

Schon seit Wochen sorgt Michael Wendler mit seiner Kritik an der Bundesregierung und den Corona-Maßnahmen für Kopfschütteln. Doch mit seiner KZ-Aussage hat er den Bogen endgültig überspannt! "KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!", feuerte er in seiner "Telegram"-Gruppe. Und das könnte jetzt Konsequenzen haben!