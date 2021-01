Michael Wendler: Jetzt geht er endgültig zu weit

Erst gestern wurde der Lockdown in Deutschland bis zum 31. Januar verlängert. Nicht nur die Gastronomie und der Einzelhandel müssen geschlossen bleiben. In den Städten mit einem besonders hohen Inzidenzwert (200) müssen sich die Bewohner an einen Radius von 15 Kilometern halten.

Ein gefundenes Fressen für den 48-Jährigen um wieder gegen die Regierung zu schießen. "KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!", schreibt er bei Telegram.

Ein Kommentar, der an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten ist. Das finden nicht nur unzählige Twitter-Nutzer! Auch Oliver Pocher ist sprachlos! "Das ist nur noch dreist, widerlich und asozial ... Dieser Vergleich hinkt auf ALLEN Ebenen ... Wenn es noch so was wie letzte ‚Sympathien‘ gab, verspielst Du sie hiermit KOMPLETT!", schimpft er öffentlich. Und spricht damit Millionen Deutsche aus der Seele...

Drama vor der Familienvilla von Michael Wendler in Florida. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: