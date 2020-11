Michael Wendler: Eiskalter Entschluss!

Die vergangenen Wochen waren für Michael ganz schön turbulent! So musste sich der Sänger fast jeden Tag einen neuen Shitstorm anhören. Umso verwunderlicher somit, dass sich der Ex-DSDS-Juror gestern Abend mit einem Instagram-Live erneut bei seiner Community zu Wort meldete. Michael erklärte darin seine neuesten Ansichten zur Corona-Pandemie und sorgte erneut für reichlich Wirbel. Doch wer davon ausging, dass Michael in dem Live-Stream auch mit seiner Community kommuniziert, lag falsch. So war die Kommentar-Funktion einfach ausgestellt. Hat Michael etwa Angst vor öffentlichen Beleidigungen? Wohl kaum! An Selbstbewusstsein fehlte es ihm nämlich nicht...