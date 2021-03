Michael Wendler: Endgültig pleite? Seine Villa wird verkauft!

Drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Pool mit riesigem Garten auf insgesamt 1.400 Quadratmetern – so luxuriös lebte Michael in den vergangenen zwei Jahren mit Ehefrau Laura und Tochter Adeline (19) in Cape Coral. Doch nach seinem Absturz in Verschwörungs-Wahn und Arbeitslosigkeit muss der Sänger offenbar ans Eingemachte gehen.

Bike und Boot hat er schon verscherbelt, jetzt wirft er die Villa auf den Markt, und zwar deutlich günstiger, als er selbst sie seinerzeit erworben haben soll. Und das im teuren Florida, wo weder Immobilienblasen noch Pandemie-Krisen den Wohnungsmarkt erschüttern können. Ist die Geldnot etwa so groß? Wahrscheinlich, denn dem Coronaleugner und Anhänger von wüsten Verschwörungs-Fantasien mit Hang zu verbalen Entgleisungen („KZ Deutschland“) sind sämtliche Einnahme-Quellen weggebrochen. Lukrative Werbe-Deals hat er verloren, bei RTL steht er auf der schwarzen Liste.

Schon seit Längerem war Laura die Hauptverdienerin, sorgte als erfolgreiche Influencerin dafür, dass die Kohle reinkam. Durch das geschäftsschädigende Geschwafel ihres Gatten ist diese Quelle aber auch für sie versiegt – mitgefangen, mitgehangen.