Michael Wendler: Erneuter Seitenhieb von seiner Ex Claudia!

Mittlerweile sind und schon seit rund einem Jahr getrennt. Obwohl die 48-Jährige behauptet, ihrem Verflossenen seine neue Liebe zu gönnen, lässt sie sich hin und wieder zu einem kleinen Seitenhieb hinreißen.

Claudia Norberg: Michael Wendlers Ex wohnt wieder bei ihrer Mutter

Seitenhieb gegen Michael Wendler

So erklärte sie kürzlich gegenüber „Closer“: „Ich möchte keinen zu jungen Partner haben. Ich möchte mich nicht jünger verkaufen müssen, als ich bin. Ich finde es schön, wenn man die gleiche Lebenserfahrung hat. Dass man weiß, worüber man spricht. Wenn man von alten Zeiten erzählt und dann war derjenige noch nicht einmal geboren – das fände ich seltsam.“ Ein klarer Seitenhieb gegen Michael und seine 19-jährige Freundin!

Für Claudia dürfte es merkwürdig sein, dass ihre gemeinsame Tochter Adeline im gleichen Alter ist wie Laura. Bei „ “ verriet diese nun sogar, dass sie sich von ihrem Papa manchmal vernachlässigt fühlt. „Ich bin jetzt nicht eine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit, aber ab und zu wäre es einfach schön ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu fühlen“, erklärte Adi geknickt.

Kurz nach der Ausstrahlung holt Mama Claudia erneut zum Seitenhieb auf aus. „In letzter Zeit ist viel passiert. Ich wünsche mir so sehr, dass es Dir gut geht“, schreibt sie zu einem Foto von sich und Adeline. „Denke immer daran, es kommt nicht darauf an, wie groß die Geschenke sind oder was man zu Dir sagt. Es kommt darauf an, ob diese Worte von Herzen kommen.“ Autsch! Ist das etwa ein Diss gegen Michael?

