Michael Wendler: Erste Worte nach dem Haftbefehl

Vor wenigen Tagen machte eine krasse Nachricht die Runde. Gegen Michael Wendler wurde ein Haftbefehl erlassen, weil er eine Gerichtsverhandlung in Deutschland geschwänzt hat. Die Vorwürfe will der Sänger allerdings nicht akzeptieren. In einer langen Stellungnahme auf Telegram versichert er nun, dass sein gesetzlicher Vertreter die nötige Vollmacht hatte, um ihn zu vertreten. Außerdem weist er alle Vorwürfe des Gerichts von sich.