Michael Wendler: Neue schockierende Details über den psychischen Zustand des Sängers

Gegenüber RTL spricht der Reisemanager über den Wandel des Schlagerstars. "Anfang September sprach er schon über Verschwörungstheorien", erklärt er offen. Dabei sollen Sätze wie "5G wird uns alle umbringen" oder "Wir werden alle abgehört" gefallen sein.

Auch sein Verhalten wurde immer verrückter. So schnappte sich der Wendler bei einem Treffen Timos Handy und legte es mit seinem unter eine Salatschüssel, die er im Nebenraum hinstellte! "Das war der Anfang wo ich dachte: Was passiert da gerade", so Timo Berger. Damals brachte er den 48-Jährigen zum DSDS-Casting.