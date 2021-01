Michael Wendler: Für Geld? Er verbreitet Panik und fordert zu Hamsterkäufen auf!

Der 48-Jährige will der Einzige sein, der die ganze Wahrheit kennt. Und die soll ach so schlimm sein! "Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr nicht mehr in den Schlaf kommen. Die nächsten Wochen und Monate werden richtig hart", erzählt er in seiner Instagram Story. "Deswegen ist es wichtig, sich gut vorzubereiten, sich mit Lebensmitteln einzudecken. Deswegen wartet nicht länger, sondern holt euch sofort Lebensmittel." Er spricht davon, dass Lieferketten unterbrochen werden und nichts mehr zu bekommen ist.

Auffallend ist: Gleich darauf verlinkt er Langzeitlebensmittel! Versucht er also mit seinen Aussagen die Menschen in Panik zu versetzen, nur um damit Geld zu machen? Fakt ist: Er geht damit wieder einmal zu weit!

Es bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen sich nicht von solchen Aussagen manipulieren lassen.

