Michael Wendler: Haftbefehl gegen den Sänger

Jetzt kam es zum nächsten Eklat! Denn eigentlich sollte Michael Wendler bei einer Gerichtsverhandlung in Deutschland erscheinen - diese hat er aber geschwänzt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Justiz greift nun knallhart durch: Gegen den Sänger wurde ein Haftbefehl erlassen. In dem Prozess ging es um Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott.