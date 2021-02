Michael Wendler: Insider enthüllt die Wahrheit über das Instagram-Aus

Zwar wollte sich Michael zu dem Chaos bisher nicht äußern, dafür spricht ein Insider jetzt Klartext. "Er hat ihn wohl gelöscht. WhatsApp auch. Das hat er letzte Woche so angekündigt", plaudert ein Bekannte des Wendlers gegenüber der "BILD"-Zeitung aus. Ab sofort will er sich nur noch auf seinen Telegram-Kanal fokussieren. Ob das lange so bliebt? "Gute Frage – bei ihm ändert sich sowas ja teilweise täglich." Gut möglich also, dass Michael bald doch wieder sein Instagram-Comeback feiert...

Drama vor der Familienvilla in Cape Coral! Auf den Bildern im Video zeigt Michael Wendler sein wahres Gesicht: