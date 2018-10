Michael Wendler: Ist das der wahre Trennungsgrund?

29 Jahre lang waren und Claudia ein Paar - jetzt ist alles aus! Am Wochenende ließen sie die Bombe platzen. Doch was ist passiert?

Michael Wendler & Claudia: Liebes-Aus!

Michael Wendler: Plötzliche Trennung

"Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander", verriet der Schlagersänger gegenüber "Bild". Und nicht nur die Fans von Michael Wendler sind super geschockt von der plötzlichen Trennung. Auch der Manager des 46-Jährigen, Markus Krampe, kann es noch gar nicht glauben. "Das war für mich ein Schock", erklärt der jetzt gegenüber .

Michael Wendler: Ist das der Grund für das Liebes-Aus?

Vor drei Jahren zogen Claudia und Michael zusammen mit Tochter Amelie nach Amerika. Hat diese Auswanderung die Liebe zerstört? Markus Krempe weiß, dass Claudia dort nie richtig angekommen ist. "Ich glaube, die beiden haben in Amerika festgestellt, dass die Liebe nicht mehr so da ist wie sie es vor einigen Jahren noch in Deutschland war. Da muss man sich dann auch entscheiden und die Konsequenzen ziehen", erklärt er im Interview.

Da Michael Wendler in den USA nicht so bekannt war wie in Deutschland, könnte ein weiterer Grund gewesen sein. "Man hat mehr Zeit füreinander und kann über viele Dinge nachdenken und hat vieles reflektiert, was man in Deutschland so gar nicht konnte", verrät er weiter.

Fakt ist: Claudia zieht jetzt zurück nach Deutschland. Michael bleibt in den USA...