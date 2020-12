Michael Wendler: Jetzt packt Claudia Norberg endlich mit der ganzen Wahrheit aus!

"Der Grund, warum sie sich öffentlich zurückhält, ist das Geld, das ihr der Wendler zahlt", weiß er. "Bisher hält sich Michael an die vereinbarte monatliche Zahlung. Er würde das aber stoppen, wenn sie ihn offen kritisiert." Die Folge: Mund halten – und kassieren … Doch es brodelt in Claudia: "Sie erkennt Michael nicht wieder, kann sich seine Verschwörungstheorien nicht erklären. Sie glaubt sogar, dass er dringend medizinische Hilfe braucht." Oder einfach nur jemanden, mit dem er ordentlich reden kann – wie mit Claudia früher? Denn auch zu der Frage, warum sich der Wendler so in die Welt der Pandemie-Leugner und Polit-Hetzer begeben hat, hat sie eine Theorie...

Der Insider: "Claudia hat Michael immer als sehr kommunikativ erlebt, er wollte in ihrer Beziehung immer wahnsinnig viel reden, sodass es sogar ihr manchmal zu viel wurde." Und genau das sei mit seiner jungen, total naiven Frau Laura (20) nicht möglich – alles außer Essen, Shopping und Instagram würde gar nicht besprochen. Claudias Verdacht: Ihr Ex habe im Netz einfach jemanden gesucht, mit dem er sich austauschen könne – und sei eben an die große Szene der Corona-Leugner geraten...