Michael Wendler: Aus und vorbei! So sieht die bittere Realität aus

Der Wendler in Deutschland rund eine Million Euro Schulden beim Finanzamt. Doch Michael führte bisher trotzdem ein luxuriöses Leben in Florida mit Villa, Boot und Co. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss! "Michael steht das Wasser finanziell bis zum Hals", erzählt ein Insider gegenüber der "BILD"-Zeitung. Deshalb hat er auch sein Haus in Cape Coral, das er erst letztes Jahr erworben hat, wieder verkauft. Wie das Blatt berichtet, sollen neuen Besitzer dafür 450.000 Euro gezahlt haben. Michael und Laura wohnen derzeit in einem anderen Haus zur Miete.