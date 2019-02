Michael Wendler & Laura: Hochzeits-Hammer!

Reddit this

ist frisch verliebt. Seine neue Freundin heißt Laura und kann die Finger kaum von ihrem Liebsten lassen. Doch viele Fans sind von der Beziehung alles andere als begeistert. Der Grund: Die Schülerin ist erst 18 Jahre alt.

Trotzdem hat Wendler kein Problem damit, zu seiner Liebe zu stehen. Der 46-Jährige hat am 28. Januar die Scheidung von seiner Frau Claudia Norberg eingereicht, mit der er fast 30 Jahre lang zusammen war. Ist er nun bereit für die nächste Hochzeit?

Laura träumt von einer romantischen Hochzeit

Laura würde es sich jedenfalls wünschen. „Einer Hochzeit, ich glaub', steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch“, erklärt sie im Interview mit . Und sie hat schon genaue Vorstellungen: Sie will ein hübsches Kleid tragen und von ihrem Papa zum Altar geführt werden.

Trotzdem will sie vorher noch die 12. Klasse beenden. Bis es soweit ist, genießt Laura jede Minute mit ihrem Schlager-Star. „Ich vermisse ihn jeden Tag. Er ist eigentlich immer in meinem Kopf“, schwärmt sie.