Michael Wendler: Seine Teenie-Freundin versinkt im Hass!

Mobbing-Drama in der Schule: So hat sich die 18-jährige Laura das Leben an der Seite des Wendlers sicher nicht vorgestellt...

Das werden harte Zeiten für Laura Müller … Ob die erst 18-jährige Schülerin mit so heftigen Reaktionen auf ihr Liebes-Outing mit Michael Wendler (46) gerechnet hat? Denn im Netz wird der Teenager seitdem übel angefeindet...

Sie sei nur darauf aus, berühmt zu werden und „geil auf Aufmerksamkeit“ – solche Kommentare muss sie jetzt im Netz lesen. Ob Neid oder vielmehr Unverständnis über den enormen Altersunterschied der Grund für diese Wut sind? Wahrscheinlich beides. Doch ein junges Mädchen dürfte so viel Hass nicht ganz so leicht wegstecken können. Noch gibt sie sich tapfer, genießt offenbar sogar ihre plötzliche Berühmtheit. „Es ist alles ganz interessant mitzuerleben“, sagte sie kürzlich. „Ich gehe damit ganz gut um. Alles gut. Wirklich.“

Michael Wendlers Freundin Laura wird angefeindet

Wahrscheinlich wird der Hass aber nicht vor dem realen Leben haltmachen: An ihrer Berufsschule in Stendal ist sie aktuell das Gesprächsthema Nummer eins. „Es wurde in der Schule den ganzen Tag darüber erzählt“, so eine Mitschülerin. „Sie hat sich wohl auf der Toilette eingeschlossen, weil jeder mit ihr reden will und sie bestimmt auch böse Blicke bekommt von anderen.“ Auf Dauer kann das nicht funktionieren...