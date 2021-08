Michael Wendler: Mieser Betrug! Er hat Laura hintergangen

Es vergeht kaum ein Tag ohne neue irre Wendler-Enthüllungen und Schlagzeilen. Während die meisten Beobachter nur fassungslos die Köpfe schütteln können, kochen die vielen Menschen, denen Michael und/oder Claudia Geld schulden, wahrscheinlich vor Wut. Denn inzwischen ist klar: Der um Ausflüchte nie verlegene Sänger entwickelt eine ungeahnte Raffinesse, wenn es darum geht, Kohle zu verprassen, die ihm rein rechtlich gar nicht zusteht.

"Ich bin nicht pleite", posaunte er erst vorige Woche auf der umstrittenen Social-Media-Plattform Telegram. "Und gegen mich läuft auch kein Insolvenzverfahren." Zwar belaufen sich die finanziellen Verpflichtungen Wendlers auf rund eine Million Euro. Aber das ist ihm total egal: "Fakt ist auf jeden Fall, dass ich immer noch genügend Sicherheiten in Deutschland habe", prahlt er ungebremst. Er besitze nicht nur sieben Eigentumswohnungen, sondern warte auch noch auf eine Zahlung von einer halben Million Euro, die er wegen eines Unfalls von der Versicherung gefordert habe. So gesehen könnte er seine Schulden ja eigentlich locker begleichen, oder?

Aber darauf scheint er keine Lust zu haben, versteckt sein Vermögen lieber in dunklen Kanälen. So soll laut Medien-Berichten die Gage für den abgebrochenen "DSDS"-Jury-Job direkt an die Firma Cape Music Inc. gezahlt worden sein, deren Inhaberin auf dem Papier Wendler-Tochter Adeline ist. Der Trick: Michael soll das Geld dann abgebucht und es auf seinen Namen krisen- und gläubigersicher in Gold angelegt haben.