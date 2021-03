Michael Wendler nach dem Tod seiner Mutter: Jetzt wird es richtig tragisch

"Schuld gebe ich nur meinem Sohn, der sie so gedemütigt hat, wie er mich gedemütigt hat", sagte Weßels sichtlich aufgewühlt auf Instagram, "ihr Herz war gebrochen." Die sonst so lebenslustige 73-Jährige litt in der letzten Zeit extrem unter den Ereignissen rund um ihren Sohn Michael: der Rauswurf bei DSDS, das Pleite-Drama, die Verschwörungstheorien… "Leider hatten wir in den letzten Monaten wegen Meinungsverschiedenheiten keinen Kontakt", schreibt Michael Wendler. Damit ist Christine wohl nicht fertig geworden. Es brach ihr das Herz …

Der Wendler sprach kein Wort mit seiner Mutter.