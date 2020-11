Michael Wendler: Neue Attacke gegen Oliver Pocher!

Michael ätzt gegen Olli

Auf Instagram feuert Michael nun öffentlich gegen seinen einstigen Kumpel Oliver Pocher. Der Grund: Die US-Wahl! Doch was ist passiert? In einem Insta-Clip spielt der Komiker noch einmal das kürzlich erschienene Statement des Wendlers ab, in dem dieser über Joe Biden und Donald Trump spricht. "In Amerika herrscht auf jeden Fall eine wahnsinnig euphorische Stimmung, eine Aufbruchsstimmung sondergleichen, die Donald Trump zu verdanken ist", schwärmt Michi in dem Video. "Das hat man gestern gesehen auf der Straße", antwortet Olli ironisch. Denn mittlerweile hat Joe Biden die Wahl für sich entschieden und zahlreiche Menschen gingen in Amerika auf die Straße, um seinen Sieg zu feiern.