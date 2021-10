Michael Wendler: Neuer Skandal! Er hat es schon wieder getan

43.000 Euro wollte der Wendler vor dem Berliner Landgericht von der GEMA einklagen. In dem Prozess geht es um die Tantiemen von 176 Liedern u.a. sein Hit "Sie liebt den DJ". Die Musik-Verwertungsgesellschaft sperrte vor fünf Jahren all seine Konten. Die Begründung: Es war unklar, ob die Rechte der Lieder bei Michael oder seine Ex-Frau Claudia Norberg lagen. Nachdem der Sänger klagte, bekam er sogar Recht. Die GEMA sollte ihm die 43.000 Euro zahlen, doch sie legten Berufung ein. Dummerweise schwänzte Michael mal wieder den Gerichtstermin. Stattdessen erschien ein bevollmächtigter Anwalt. Wie der Prozess ausgehen wird? Das entscheidet sich laut der "BILD"-Zeitung erst in den nächsten Tagen...

