Michael Wendler: Nur noch Spott! Fiese Klatsche für den "DSDS"-Juror!

"Wendler Abi was machst du wieder" kommentiert Pietro Lombardi den Post von Dieter, während Ilka Bessin zum Besten gibt: "Wer weiß, für was manche Dinge gut sind." Und auch Mike Singer drückt seine Einstellung zu der Wendler-Verspätung mit einem "Egal" unter dem Post aus. Autsch! Scheinbar haben die Promis nur wenig Verständnis für das Durcheinander in Michaels Leben. Was der Sänger darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...