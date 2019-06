„Ich hätte gerne noch einen Jungen, also so einen kleinen Wendler. Mega!“ Es sind Worte, die lassen jedem noch so hart gesottenen Sensations-Fan das Blut in den Adern gefrieren. Stolze 28 Jahre Altersunterschied trennen Michael Wendler und Laura Müller. In Sachen Zukunftsplanung liegen die Vorstellungen hingegen sehr eng beieinander: Auch Laura ist der Nachwuchsplanung nicht abgeneigt. „Also an mir soll es um Gottes willen nicht liegen. Also ich bin über beide Ohren verliebt und kann es immer kaum fassen, dass man jemanden findet, der einen wirklich so anspricht und so das Herz berührt, dass man gar nicht mehr ohne den anderen will und gar nicht mehr ohne den anderen kann“, so die Schülerin im Gespräch mit . Wurde aus dem Gesülze mittlerweile bitterer Ernst? So scheint es jedenfalls. Denn in Mallorcas Hauptstadt Palma erwischte "Closer" die beiden beim Betreten eines Baby-Geschäfts!

Bekommen Michael Wendler und Laura ein Baby?

Im „Bebe Planet“, so der Name des Fachhandels, gibt es alles, was das Herz von werdenden Eltern begehrt: Kinderwagen, Babynahrung, Fachlektüre, Spielzeug und auch Kleidung für Schwangere. Was die beiden dort gekauft haben? Unklar. Klar ist jedoch, dass der Schlagersänger sich dem Thema Hochzeit und Familienplanung aktuell mit Vorliebe widmet. „Ich bin ja total kinderfreundlich. Ich liebe Kinder, und ich würde gerne noch welche haben. Laura möchte gerne Kinder, Laura möchte gerne heiraten, und Laura möchte gerne für immer in den USA bleiben. Und wir müssen mal gucken, also es ist ja nichts ausgeschlossen.“ Was die Familie der 18-Jährigen zu diesen pikanten sagt, kann man sich wahrlich ausmalen…