Michael Wendler und Laura Müller: Blitz-Scheidung! Ihr letzter Ausweg

Diese Rolle rückwärts wird für den Wendler zur peinlichen Luftnummer. Und am Ende dürfte er nicht nur auf den Trümmern seiner Existenz sitzen, sondern auch von seiner Frau dort allein sitzen gelassen werden…

Als wäre nichts gewesen, postete sich der Schlager-Sänger wieder auf seinem alten Instagram-Kanal, strahlte mit Laura Müller in die Kamera – und verkündete mit einem Comic-Konterfei (samt Zigarre im Mund): „Coming soon“, womit wohl ein neues Album gemeint sein dürfte.

Moment mal: Michael Wendler schreibt ausgerechnet auf Instagram, um Werbung für seine Musik zu machen? Was soll das denn?

Der finanzielle Schaden für den Wendler ist enorm

Immerhin hatte sich Michael in seinem Skandal-Video, in dem er sich als Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner outete, komplett ins Aus geschossen. Hatte den Jury-Job bei „DSDS“ einfach hingeschmissen und war mit seiner Laura nach Florida abgehauen. Die Scherben durfte sein Manager Markus Krampe zusammenkehren: Die öffentliche Blamage, die Schimpf-Tiraden gegen RTL („gleichgeschaltet“, „mitschuldig“), der Bruch sämtlicher Verträge und die Rückforderung gigantischer Vorauszahlungen wie von Kaufland – der Konzern hatte seine groß angelegte Werbe-Kampagne mit Michael und Laura sofort gestoppt. Der Wendler hatte sich unterdessen auf den Alternativ-Messenger „Telegram“ zurückgezogen, um dort weiter Verschwörungstheorien zu verbreiten. Nie wieder Instagram, na klar…

Da stellt sich natürlich die Frage: Was macht das alles mit seiner jungen Frau? Laura hatte sich zwar in einem Video von seinen Ansichten distanziert, aber auch betont, an seiner Seite zu stehen. Die Konsequenzen bekam sie jetzt deutlich zu spüren: Als sie ihren Influencer-Job für ein Beauty-Label wieder aufnahm und für künstliche Wimpern warb, verging ihr bei den Reaktionen schnell das Augenklimpern: Hass und Häme schlugen ihr und auch dem Unternehmen Highlash entgegen! Das las sich dann zum Beispiel so: „Wie kann man nur der Frau eines Corona-Leugners so eine Plattform geben. Ihre Firma ist für mich gestorben …“