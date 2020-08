Michael Wendler & Laura Müller: Juhu, ein Baby! Süße News von den Turteltauben

Michael Wendler und Laura Müller könnten momentan nicht glücklicher sein. Vor wenigen Wochen gaben sich die beiden in ihrer Heimat Florida das Ja-Wort. Gemeinsam mit seiner Tochter Adeline leben sie in Florida. Erst kürzlich haben sich Michael und Laura ein eigenes Boot gekauft. Außerdem planen die beiden ihr neues Traumhaus. "Ich wollte immer hier hin. Amerika war schon immer ein Highlight für mich", schwärmt Laura in der TVNOW-Doku "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!". Doch etwas fehlt noch zu ihrem großen Glück...