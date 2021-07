Michael Wendler & Laura Müller: Er hat alles zerstört!

Das süße Leben in Florida ist nun endgültig vorbei. Kaum auszumalen, was für Ängste vor allem Ehefrau Laura Müller momentan plagen. Was wird aus der 20-Jährigen, wenn ihr Mann ins Gefängnis muss? Doch damit nicht genug. Weil Laura trotz der ganzen Schlagzeilen zu ihrem "Schatzi" hält, bröckelt auch ihre Karriere gewaltig. Auftritte in Deutschland, wie im letzten Jahr bei "Let's Dance", gibt es keine mehr. Und auch ihre Influencer-Tätigkeit gerät ins Stocken. Kaum ein Werbepartner will mehr mit der Wendler-Gattin zusammenarbeiten. So hat sich Laura das sicherlich nicht vorgestellt...

Kilo-Frust! Michael Wendler hat sich in letzter Zeit optisch ziemlich verändert. Im Video seht ihr die neuesten Bilder von ihm aus Florida: