Michael Wendler: Vollkommen am Ende! Jetzt bettelt er öffentlich um einen Job

Dort wird der Kurzzeit-Juror nach dessen KZ-Vergleich nur noch verpixelt gezeigt – was Michael aus Gründen der Eigen-PR natürlich gar nicht passt… Sein Lösungsansatz: ein halbherziges Friedensangebot an den Sender! "Ich versichere an Eides statt, weder Holocausts Leugner, Antisimitist oder Nazi zu sein (…) und RTL darf mich wieder entpixeln", teilte Michael per Instagram mit. Doch mit diesem Bewerbungsschreiben dürfte er nicht nur wegen der fiesen Rechtschreibfehler durchfallen. Denn von echter Reue fehlt weiterhin jede Spur! "Das W in Wendler steht für Wahrheit", ließ der Sänger gerade in einem Insta-Video wissen. Bei RTL steht es wahrscheinlich für Würgereiz…