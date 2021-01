Michael Wendler: Wegen ihm steht jetzt auch "DSDS" vor dem Aus!

Angesichts der neuen Lockdown-Maßnahmen in Deutschland geriet er im sonnigen Florida so sehr in Rage, dass er sich nun sogar zu einem absurden Nazi-Vergleich hinreißen ließ: "KZ Deutschland??? Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!", wütete er im Netz. Puh. Die lebensrettenden Einschränkungen mit dem Leid in den Vernichtungslagern gleichzusetzen – das muss man erst mal schaffen… Logisch, dass die Empörungswelle riesig war: Follower, Promis und Politiker forderten Konsequenzen von RTL. Denn immerhin durfte sich der Wendler bis dato noch immer auf dem besten Sendeplatz präsentieren, schließlich waren die "DSDS"-Folgen ja schon im Kasten! Doch nun verkündete der Sender das Wendler-Aus: "Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus auf das Schärfste. RTL wird mit einer Unterhaltungsshow nicht die Bühne für Menschen sein, die ihrerseits Spaltung und Verharmlosung propagieren", heißt es in einem Statement.