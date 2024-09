Michaela DePrince stirbt im Alter von 29 Jahren - Motsi Mabuse am Boden zerstört!

Dass aus Michaela einmal ein Ballett-Star werden würde, stand definitiv nicht in den Sternen. Ihre Biographie ist beeindruckend: Geboren in Sierra Leone, verlor die kleine Michaela im Bürgerkrieg beide Eltern. Sie kam in ein Waisenhaus, wo sie in einem US-amerikanischen Paar adoptiert wurde. In New Jersey angekommen, entdeckte sie das Tanzen für sich; ihr einzigartiges Talent gepaart mit Disziplin und Hingabe machten aus ihr in wenigen Jahren einen Star.

Vom Kriegs-Waise zur Star-Ballerina (original: Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina) – der Titel ihrer Memoiren könnte also passender kaum sein. Auf Spitzenschuhen erobert sie die internationale Tanzwelt: Sie ist erst 17, als sie mit "Dancing With the Stars" einem großen US-Publikum bekannt wird, und wird zum jüngsten Ensemble-Mitglied des Tanztheaters in Harlem, ehe sie für niemand Geringeres als Beyoncé für den Videodreh ihres Albums "Lemonade" gebucht wird.