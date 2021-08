Matthias Reim & Christin: Ehedrama! Ex-Frau Michelle macht alles kaputt

Bereits seit acht Jahren ist sie die Frau an der Seite von Matthias Reim. Christin (31) hält die Patchwork-Familie zusammen – immerhin hat der 63-Jährige sechs Kinder mit fünf verschiedenen Frauen. Doch zu seiner Tochter Marie baute sie ein besonders inniges Verhältnis auf. Sicher auch, weil Christin nur zehn Jahre älter ist. Wie nah sich die beiden stehen, dokumentierte Marie schon oft auf ihren Social-Media-Accounts – und auch in der TV-Sendung "Das große Schlagerjubiläum" brachte Marie die tiefe Verbundenheit zum Ausdruck: "Du hast was ganz Besonderes mit unserer Familie gemacht, seit du da bist", schwärmte sie in einer Videobotschaft laut "Closer". "Ich möchte dich an meiner oder an unserer Seite nie wieder missen."

Auch als Marie sich mit ihrer Mutter zerstritt, war Christin zur Stelle. Marie hatte den Kontakt zu Michelle komplett abgebrochen, weil sie sich von ihr hintergangen und betrogen fühlte. Es ging um einen Mann, der erst mit Marie und dann mit Michelle zusammen war, was Marie damals nach eigener Aussage als Vertrauensbruch empfand. Vor dem Kummer flüchtete sie zu Christin und ihrem Vater an den Bodensee, wo sie liebevoll aufgepäppelt wurde. Eine Zeit, in der sich die Frauen noch näher gekommen sind. Doch nachdem Michelle ihre Tochter nun öffentlich um Verzeihung bat und sie sich aussöhnten, rutscht Ersatzmama Christin offenbar wieder in die zweite Reihe. Am Bodensee hat sich Marie jedenfalls schon länger nicht mehr blicken lassen...