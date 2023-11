Michelle: Große Verwirrung nach "ZDF"-Auftritt!

Kurz nach ihrer Ankündigung stand Michelle wieder auf der Bühne und performte ihren Abschiedssong "Das war's für mich" bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom". Im Gespräch mit dem Schlagerkönig erzählte die Sängerin: "Ich bin einfach in meinem Leben an einem Punkt angekommen. Ich möchte eine Tür schließen, um eine neue öffnen zu können." Doch so richtig scheint sich Michelle noch nicht von ihrer Musikkarriere auf den Schlagerbühnen Deutschlands loseisen zu können. Denn nun folgte bereits ihr nächster Auftritt. Am Wochenende vertrat sie ihren Ex-Mann Matthias Reim, der spontan seinen Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" absagte. Michelle feierte ihr großes Debüt in der "ZDF"-Sendung. Doch was wurde aus dem groß angekündigtem Bühnen-Aus? "Natürlich ist es nicht so, dass heute mein letzter Auftritt ist. Ich habe noch ein neues Album vorbereitet, das nächstes Jahr kommt. Und dann wird es auch eine große Tournee geben", verriet sie im Gespräch mit Gastgeber Giovanni Zarrella.

Bereits 2007 kündigte Michelle überraschend ihr Karriere-Ende an, um dann letztlich wieder auf der Bühne zu stehen und ins Mikrofon zu trällern. Es bleibt also abzuwarten, ob die 51-Jährige dieses Mal standhaft bleibt...