Michelle: Große Emotionen nach ihrem überraschenden Karriere-Aus!

"Das war’s für mich… Wo soll ich anfangen, um zu beschreiben, was mir dieser Song und der damit verbundene Schritt bedeuten", schrieb Michelle auf ihrem "Instagram"-Kanal kurz nachdem ihr neues Lied erschien. Doch es wird ihr letzter Song sein, wie sie selbst vor wenigen Tagen verkündete. In einem Posting richtete sie rührende Worte an ihre Fans: "Ihr seid über 30 Jahre immer treu an meiner Seite gewesen. Ihr wart für mich der Antrieb, immer weiterzumachen. Doch hinter der Bühne sah es fast immer anders aus als im Flutlicht." Nachdenkliche Worte von der sonst so quirligen Michelle. "Es gab ein paar wenige Menschen in meinem Leben, denen ich im Privaten vertrauen konnte, im Beruflichen hingegen war es ein großer Fehler zu vertrauen", führt sie weiter aus. Möglicherweise eine Anspielung auf das Fiasko der letzten Wochen? Durchaus möglich!

Doch Michelles Fans stehen hinter ihr. Mittlerweile tummeln sich zahlreiche Kommentare unter dem Posting der Sängerin. Darunter sind traurige, aber auch verständnisvolle Stimmen. Ein Fan schreibt: "Eine Ära geht zu Ende. Das Püppchen tanzt nicht mehr, gleich ist die Bühne leer, die Show ist aus. Danke für die vielen Momente mit dir, deinen Songs, dein Sein! Du wirst fehlen, aber wir ziehen vor dir den Hut!" Ein weiterer Kommentar lautet: "Es zerbricht mir das Herz. Aber ich kann’s verstehen." Besonders emotional äußerste sich ein Fan: "Ich habe die halbe Nacht geweint bei dem Lied. Du warst und wirst weiterhin immer ein Anker in meinem Leben bleiben, mit deiner Musik."

Schlagerkollegin Anna-Carina Woitschack meldet sich ebenfalls zu Wort und richtet gefühlvolle Zeilen an Michelle: "Danke für deine ehrlichen Worte! Wir Frauen haben es in der Branche manchmal echt nicht leicht! Ich wünsche dir von Herzen alles Gute!"