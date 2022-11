Michelle Hunziker: Bitteres Aus! Kein Mann hält es mit ihr aus

Kurz nach der Trennung von Ehemann Tomaso Trussardi im Januar 2022 knutschte sie sich mit Italiens schönstem Chirurgen Giovanni Angiolini durch den Sommer. Nach sieben wilden Monaten war wieder alles aus. Wieder mal! Woran liegt es bloß, dass Michelles Beziehungen stets scheitern? "Das Päckchen Hunziker ist schwer. Ich bin eine Frau mit drei Kindern, zwei Ex-Ehemännern und einem sehr beschäftigten Leben." Zugegeben: Die TV-Lady ist ein echtes Arbeitstier! Am 19. November steht sie für die Erfolgsshow "Wetten, dass ..?" wieder vor der Kamera, moderiert im italienischen TV und studiert ganz nebenbei noch Business-Management. Puh! Das macht leider nicht jeder Mann mit! Bereits in der Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti kam es deshalb schon zu Reibereien. "Michelle ist so gut wie nie zu Hause, sie kümmert sich nicht um mich", beklagte er sich einst.

Michelle konterte daraufhin: "Er hat vor der Hochzeit gewusst, dass ich kein Heimchen am Herd bin!". Touché! Allerdings könnte ihr beruflicher Ehrgeiz auch der Grund für das Liebes-Aus mit ihrem Tomaso gewesen sein! Nicht umsonst stellte er jüngst schonungslose Versöhnungsbedingungen an die Blondine: keine TV-Interviews mehr und keine freudestrahlenden Fotos mit der Patchwork-Familie. Er will seine Michelle eben ganz und gar für sich. Ob sich die selbstbewusste Schweizerin für ein Liebes-Comeback auf solch einen knallharten Deal einlassen kann …?

